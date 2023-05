Mercato Napoli, nel mirino un centrocampista del West Ham

Il Napoli è al lavoro per sostituire gli uscenti. Uno di questi potrebbe essere Piotr Zielinski, il cui contrario scade l’anno prossimo e che potrebbe essere ceduto quest’anno per non perderlo a zero. La dirigenza azzurra, come riportato da ESPN, avrebbe messo nel mirino un centrocampista del West Ham in scadenza al termine della stagione:

“La bandiera del West Ham Manuel Lanzini, dopo ben otto anni in Premier League, lascerà in estate gli Hammersa parametro zero. Il Napoli e l’Aston Villa starebbero pensando al centrocampista argentino come rinforzo per la prossima stagione, ma anche in Argentina sognano un suo ritorno al River Plate”