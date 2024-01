Come riportato da Tuttomercatoweb, il mercato del Napoli potrebbe accendersi anche in uscita, ltrw che in entrata. A quanto pare il Genoa avrebbe messo nel mirino Leo Ostigard, difensore danese del Napoli.

I liguri sarebbero toni ad offrire una cifra intorno ai 6 milioni di euro per portare a Genova il difensore, che in rossoblù avrebbe sicuramente più minutaglie. La palla, adesso, passa al Napoli che dovrà decidere se dire addio a Ostigard o se trattenerlo in rosa.