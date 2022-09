Meret a SKY: “E’ stata una brutta estate per me, ma questa serata è stata fantastica”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria per 4-1 contro il Liverpool in Champions League: “Sono molto orgoglioso e soddisfatto perché il lavoro paga. E’ stata un’estate difficile per me, con tante voci, ma ho sempre lavorato sul campo per farmi trovare pronto e così è stato. Questa serata è stata fantastica, una notte magica davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. La prestazione sottolinea la magia di questa notte con 3 punti importanti conquistati contro una squadra forte. Sappiamo di poter mettere in difficoltà chiunque, provando ad attaccare la profondità e siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Potevamo fare anche altri gol. Siamo partiti bene, ma mancano altre partite e dobbiamo cercare di ripetere prestazioni del genere. Le ambizioni erano alte già dal ritiro. Sono arrivati giocatori forti che ci daranno una grande mano, abbiamo avuto un piccolo periodo con quei due pareggi, ma sappiamo di poter vincere contro chiunque”.