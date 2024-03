Meret a SKY: “Vogliamo prenderci una rivincita col Torino”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY prima del match contro il Torino: “Non pensiamo a martedì, questa è una partita troppo importante, una finale per dare un senso alla nostra stagione, per perseguire l’obiettivo Champions, non possiamo sottovalutarla, sappiamo di affrontare un avversario ostico, le nostre energie sono concentrate su questa partita. La partita dell’andata? E’ stata una delle prestazioni peggiori dell’anno e vogliamo rifarci, prenderci una rivincita, l’abbiamo preparata bene, proveremo a metterli in difficoltà più possibile. Dobbiamo pensare a noi stessi, ritrovare il nsotro gioco, fare quello che abbiamo fatto in passato che ci ha dato grandi risultati, coem stiamo facendo nelle ultime partite e dobbiamo continuare così, non possiamo controllare quello che falnno le altre, dobbiamo concentrarci su noi stessi”.