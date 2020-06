Meret alla Rai: “Coppa meritata, una grandissima emozione! Dedico la vittoria a tutti i napoletani”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro la Juventus:

“La vittoria è un’emozione grandissima, abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo saputo soffrire in tanti momenti e abbiamo avuto la forza di giocare in altri. E’ una coppa meritata, abbiamo dato veramente tutto e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Parole di ADL e Gattuso? Sono orgogliosi di noi e sono contenti di ciò che abbiamo fatto. Gigi è ancora il numero 1, ha salvato 3-4 palloni veramente importanti. E’ un onore giocare partite come queste contro il mio idolo e sono ancora più felice per questo. La stagione? C’è ancora tanto da fare, siamo riusciti a portare a casa questa coppa che era uno degli obiettivi, dobbiamo continuare con questo spirito e cercare di rimontare la classifica. La prestazione non è una rivincita verso Ospina, il mister fa le sue scelte e io mi faccio trovare sempre pronto. Volevo dedicare questo traguardo alla mia fidanzata, i miei nonni e ai miei compagni e a tutti i napoletani. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo“.