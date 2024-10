Meret in conferenza: “Andremo a Milano per provare a vincere, poi penseremo alle altre”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce per 1-0:

“Sia io che la squadra abbiamo disputato una buona gara, non era facile trovare spazi. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo. E’ stata una prestazione generale molto buona da parte di tutti. C’è grandissima disponibilità da parte di tutti e voglia di aiutarsi. Tutti hanno fatto la fase difensiva a 100 all’ora. Seguiamo le indicazioni del mister e andiamo avanti su questa strada. Buongiorno? E’ sotto gli occhi di tutti, sta dimostrando di essere forte. E’ un grande giocatore e ci sta aiutando tanto. C’è stata un po’ di frenesia, ma abbiamo concesso poco pur abbassandoci. Sarebbe bello comandare tutta la partita ma non sempre è possibile. Ciclo duro? Siamo pronti, sappiamo che sarà difficile ma siamo in un momento di grande fiducia. Andremo a Milano per provare a vincere, poi penseremo alle successive gare. Thiago Motta dice che siamo favoriti per lo scudetto? Ognuno mette pressione. Dopo l’annata scorsa, abbiamo iniziato bene, restiamo umili e coi piedi per terra. Siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo. Il quasi autogol di Buongiorno? Abbiamo lasciato troppo libero Baschirotto, ho avuto un buon riflesso, Buongiorno è stato bravissimo a mettere il pallone fuori. Dobbiamo essere più cattivi e concentrati. Contratto in scadenza? Non mi condiziona, lavoro tutti i giorni per essere pronto, al resto ci pensano i miei procuratori, ne stanno parlando in questo periodo, nessun problema”.