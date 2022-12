Meret in mixed: “Ci stiamo allenando tanto. Aspettiamo con gioia i ragazzi del Mondiale”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria contro l’Antalyaspor:

“Vincere è sempre importante, perché dà fiducia e morale. Una partita dura visti i carici di questi giorni, non eravamo molto lucidi, ma abbiamo creato tante occasioni e potevamo fare più gol. Dobbiamo lavorare così e farci trovare pronti alla ripresa a gennaio del campionato. Il Napoli vuole continuare a fare ciò che è stato fatto fin qui, con risultati positivi grazie al lavoro quotidiano e a ciò che ci dice il mister. Lavoro tanto, perché il mister ce lo chiede, oggi il campo non era in perfette condizioni e non si giocava benissimo. Modulo? Proviamo qualcosa di diverso, ma deciderà il mister: queste partite servono per provare qualcosa di diverso. Compagni al Mondiale? Si godo un po’ di vacanze. Non li ho sentiti, ma li aspettiamo con gioia e voglia di lavorare. Daranno il massimo al loro ritorno. Come ci prepariamo? Ci stiamo allenando tanto, 4 sedute doppie in 5 giorni. Dobbiamo continuare a caricare per farci trovare pronti”.