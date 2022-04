Meret, l’ex compagno Dal Bello: “E’ stato sfortunato, questo errore lo farà crescere”

L’errore di Alex Meret contro l’Empoli ha fatto certamente rumore. Il gioco dal basso non lo ha aiutato ed ha subìto la rete del 2-2. Di Meret e della sua stagione abbiamo parlato con Felipe Dal Bello, che con il portiere friulano ha giocato nella Spal. “Non è facile per nessuno dover sopportare un momento così causato da un errore del genere. Ma la carriera ti porta anche a vivere queste circostanze. Alex è comunque è un ragazzo molto equilibrato – dice Felipe a Tuttomercatoweb.com – ha la testa sulle spalle e ha la famiglia che lo sostiene nel modo giusto. Credo che quell’errore sia frutto anche della cattiva sorte. Su 10 volte, quel rimpallo lì probabilmente nove volte va fuori. Ha avuto sfortuna”.

Insomma saprà reagire…

“E’ un ragazzo che lavora con grande puntiglio e credo che questo errore lo farà crescere. Resto convinto che possa diventare uno dei migliori portieri in circolazione”.

L’alternanza con Ospina è stata a suo parere difficile da sopportare?

“Quello del portiere è un ruolo particolare. Di solito c’è un titolare fisso: Ospina è un gran portiere e per il modo di giocare del Napoli con la costruzione dal basso ha qualcosa in più di Meret. Non è facile giocare ogni tanto, però è anche vero che come si diceva il suo è stato un errore fortuito. Questo infortunio non è causato dal fatto che non gioca con continuità”.

Quale potrà essere adesso la strada migliore per Meret per il suo futuro?

“E’ presto per fare valutazioni. Le capacità del portiere e personali, come uomo, sono di valore. Occorre stare attenti a fare scelte a caldo dopo quanto successo. E’ un prospetto importante che può crescere tanto e affermarsi”.