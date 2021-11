Mertens a DAZN: “Partita perfetta. Futuro? Spero di restare a Napoli”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: “Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, ora è importante giocare sempre così. E’ un momento in cui arrivano gare più difficili, ma il modo in cui abbiamo giocato oggi è perfetto. Sono gol che mi fanno piacere, quando sei infortunato e devi lavorare duro per tornare non è facile, la squadra stava giocando bene, Victor si è infortunato, era importante esserci oggi. Cosa dico a chi diceva che non sono più quello di una volta? Non mi dà fastidio, tocca a me continuare, voglio fare bene sempre, è sempre un piacere. Sarri? Ci tengo sempre tanto, è un allenatore fortissimo, oggi non è andata come voleva lui, mi dispiace. Se spero di restare a lungo a Napoli? Io spero di sì”.