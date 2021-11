Mertens a SKY: “Bella vittoria. Con i cinque cambi possiamo divertirci”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Legia Versavia: “Abbiamo ottenuto una bella vittoria. L’Europa League e’ una bella cosa. Quando ci sei dentro devi dare tutto. Dopo la traversa siamo cresciuti. Il gol? Era un po’ di tempo che mancavo. Mi faceva male la spalla da 5 anni e mi sono operato. Ora sto bene. Ho sempre lavorato in allenamento, aspettando il mio momento. Con i 5 cambi si puo’ fare tanto. Siamo contenti per la vittoria. Con i cambi dalla panchina possiamo diventare fortissimi. Sono contento per il bambino in arrivo, volevo fare un bel gol e ci sono riuscito. I giocatori arrivati hanno aumentato la qualita’ del gruppo. Anguissa non lo conoscevo bene e sta dando un notevole contributo. Poi penso a Osimhen, che sta facendo benissimo”.