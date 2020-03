VIDEO – Mertens, allenamento all’aria aperta: jogging ed esercizi con la moglie

Mertens si tiene in forma anche lontani dal campo da calcio Pubblicato il alle 14:25 da •

Ci si tiene in forma anche lontani dal campo da calcio. Se gli attrezzi in casa non bastano, si può sempre fare una corsa accanto al mare di Napoli. È il caso di Dries Mertens, che ha lasciato il proprio appartamento per fare un po’ di jogging vicino casa, tra Posillipo e il Lungomare. Il centravanti azzurro è stato immortalato durante l’allenamento all’aria aperta. Il calciatore, con il volto coperto da una mascherina e da un cappellino da baseball.

“Ciro” poi è stato anche ripreso da una casa vicina mentre fa un allenamento aerobico al sole di Napoli insieme alla moglie Kat. Lo staff medico di Gattuso ha chiesto infatti a tutti i calciatori, in questo periodo di pausa, di osservare un programma rigido di allenamenti, anche in casa, il massimo per mantenere al meglio la condizione fisica.