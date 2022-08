Dries Mertens, ex attaccante del Napoli oggi al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN:

“Lasciare Napoli è stata dura ma ad Istanbul abbiamo trovato una nuova avventura, stiamo ancora cercando la casa, speriamo di trovarla il prima possibile. Ieri abbiamo guardato bene la partita, hanno giocato bene, con grande velocità. Mia moglie una mattina si è svegliata e piangeva, mi diceva che non poteva lasciare questa casa. Spero di trascorrere l’estate o di andarci appena abbiamo due giorni. È molto bello essere il capocannoniere di una squadra come il Napoli, ho conosciuto persone straordinarie, è diventata un po’ casa nostra, ho provato a dire grazie con un piccolo video. Mi fa molto piacere dell’entusiasmo, della freschezza che c’è nel Napoli. Insigne? Ci sentiamo spesso, sta bene a Toronto, sono molto contento anche per lui, per la sua nuova avventura dopo tanto tempo a Napoli. Sono sempre positivo, ringrazio per i nove anni, sono stato fortunato, sarò sempre tifoso del Napoli. Se mi aspettavo un finale diverso? Certamente poteva finire diversamente, magari parlando prima. La società potrà crescere ancora così, sarà più bello. Lukaku, Origi, De Ketelaere sono molto forti. Galliani da Maradona? Diego sarà sempre una cosa speciale, sono contento che lo stadio è dedicato a lui. È speciale anche per gli avversari che vengono a giocare al Maradona. Il gol più bello? Quello a Genova di sinistro perché ho dimostrato di saper usare entrambi i piedi“.