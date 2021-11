Mertens: “Scudetto? Si deve sognare, quando tornerò in Belgio? Spero il più tardi possibile”

Dries Mertens, è stato ospite al Tennis Club Napoli in viale Dohrn per la presentazione del libro “NAPOLI – I grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio”, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Il mio gol preferito? I gol sono tutti belli ed importanti. Il nome del nostro futuro figlio? Io e Kat non l’abbiamo ancora scelto. Sognare lo scudetto? Si deve sempre sognare, stiamo facendo bene, abbiamo comprato qualche giocatore che ha alzato il livello, in qualche partita serve anche fortuna e speriamo di poter festeggiare. Com’è Napoli? Non ho bisogno di parlare, tutti lo sanno, quando mi sveglio e vedo il mare, il mio problema è… come faccio a tornare in Belgio io?! Quando ci tornerò? Spero il più tardi possibile. Maradona? Sarà sempre vivo nello spogliatoio, nella città di Napoli e in tutto il mondo, noi parliamo spesso di Diego, leggere e imparare di una persona che ha fatto vincere Napoli, quando cammino in centro è come stare a casa, Maradona è sempre vivo”,