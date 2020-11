Vittoria per il Messico di Hiving Lozano contro la Corea del Sud in amichevole. In vantaggio la Corea nel primo tempo grazie alla rete di Hwang. Tre gol per i messicani, che hanno ribaltato il risultato grazie a Jimenez, Antuna e Salcedo. Il gol nel finale di Kwon Kyung-Won ha fissato il punteggio sul 3-2. Lozano è rimasto in campo per 83′.