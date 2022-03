Miccichè: “Dybala sarebbe perfetto per il Napoli, con Osimhen coppia straordinaria”

Guglielmo Miccichè, ex vicepresidente del Palermo, ha parlato a Calciomercato.it del mancato rinnovo di Dybala con la Juventus: “Confesso che me l’aspettavo, era una trattativa andata troppo per le lunghe. Credo che la volontà di entrambi fosse quella di abbandonare e non mi ha sorpreso più di tanto. Mi spiace per il calcio italiano se dovessimo prenderlo, speriamo che qualche squadra italiana abbia l’accortezza di prenderlo, sono convinto sia tra i più forti del campionato italiano. Non l’avevamo ceduto al Napoli, ma è vero anche il Napoli ha fatto delle avance all’epoca e poi lo prese la Juventus. Per me sarebbe il calciatore perfetto per il Napoli. Dybala-Osimhen sarebbe una coppia straordinaria, come lo sarebbe stata Dybala-Vlahovic, non capisco perché la Juve lo lasci andar via. Sarebbe un colpaccio per il calcio napoletano”.