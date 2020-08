Michael Ballack, il dramma del tedesco. L’ex centrocampista operato di tumore alla schiena

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio. Dramma per Michael Ballack. L’ex fantasista tedesco è stato operato d’urgenza per un tumore alla schiena. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, il 43enne ex campione ha scoperto di essere malato soltanto poche settimane fa: l’intervento è andato bene anche se bisognerà aspettare qualche giorno per capire le condizioni dell’ex centrocampista, che al momento è in Portogallo per la convalescenza.

Sempre come riporta il quotidiano tedesco Bild, circa cinque settimane fa Micheal Ballack ha ricevuto la drammatica notizia dai medici. Una serie di controlli hanno evidenziato la presenza di un tumore vicino al midollo spinale ed è per questo che, in tempi brevi, è stato operato: un intervento delicato, ma che stando alle prime indiscrezioni sarebbe andato per il meglio. Anche i tifosi del Napoli augurano un pronta guarigione all’ex campione della nazionale tedesca.