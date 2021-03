Mihajlovic a Sky: “3-1 è un risultato fasullo, non meritavamo di perdere. Loro più bravi a segnare”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto a Sky Sport nel post partita di Napoli-Bologna.

Mihajlovic ha commentato la partita disputata dai suoi. Queste le sue parole:

“Il risultato di 3 a 1 è troppo fasullo per quello che si è visto sul campo, non meritavamo di perdere. Loro sono stati più bravi di noi, si vince con i gol. Noi facciamo il nostro campionato, dobbiamo salvarci, siamo a 28 punti. Potevamo fare meglio o potevamo fare anche peggio visto anche gli infortuni; poi abbiamo anche colpe nostre.

Oggi non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo preso gol da errori individuali di giocatori che hanno anche esperienza. Se giochiamo così abbiamo tante possibilità di vincere. Io ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di salvarci; quando la squadra sta bene a livello mentale è una squadra che può vincere contro chiunque e lo abbiamo dimostrato.

Quando manca non ci riusciamo. Siamo una squadra che crea tanto ma che segna poco, è così dall’inizio di campionato. Ci manca quest’ultimo step, anche il giocatore capace di farci fare questo step. Barrow ha potenzialità, per me non è una prima punta ma attaccante esterno. Stiamo lavorando per farlo diventare prima punta.

Questo è un momento di transizione per lui e noi dobbiamo aspettarlo ed è normale che ha alti e bassi. Molto dipende da lui per arrivare a certe cifre di gol, lui ha le potenzialità per poterlo fare. Migliorare con le punizioni? Si può fare anche con l’allenamento, se mi metto a tirare segno più io che loro su punizione dopo 15 anni che non gioco.”