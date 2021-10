Mihajlovic a SKY: “Sono diventato nonno, ho chiesto ai ragazzi di non togliermi il sorriso”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky prima del match contro il Napoli: “Ho spiegato alla squadra che questo e’ un giorno speciale, sono diventato nonno nel giorno di una partita. Ogni volta che festeggero’ il compleanno della mia nipotina ricordero’ questa partita. Per cui spero che non mi tolgano il sorriso. So che non e’ facile. Voglio ringraziare il ginecologo Paolo Nizzo e il Fatebenefratelli di Roma, in particolare il reparto di ginecologia. E’ andato tutto bene. Arnautovic out? Non abbiamo Schouten, Soumaro e Soriano. Sono 4 titolari ma non deve essere una scusa per noi. Abbiamo calciatori che sanno mettere in difficolta’ chiunque. Siamo consapevoli di come siamo. E’ un momento d’emergenza, ma ho visto i ragazzi contenti e fiduciosi. Restiamo concentrati su noi stessi. Sappiamo che il Napoli ha la miglior difesa, hanno fatto 8 vittorie e un pari. Giochiamo a casa loro, ci sono tutti i presupposti per non farcela, ma nel calcio nulla è impossibile”.