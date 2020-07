Mihajlovic: ” Gasperini? Non deve permettersi di parlare ai miei, sa di aver sbagliato”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky soffermandosi tra l’altro sull’incredibile lite con il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “E’ stata una partita equilibrata, abbiamo giocato bene. Loro hanno sfruttato le loro occasioni. Ci è mancata la scelta nell’ultimo passaggio. Come prestazione, la squadra ha fatto bene. Poteva starci il pareggio.

Subite troppi gol? Anche oggi abbiamo preso gol, ma sempre per errori individuali. Non facciamo mai errori di reparto. Muriel aveva anche sbagliato il tiro, ma quando la palla deve entrare, entra.

Episodio con Gasperini? Ognuno si fa le regole a casa sua. Lui non si deve permettere di parlare con la mia panchina. Mi manca di rispetto e mi incazzo. Io non parlo con la loro panchina. Io non ho bisogno di chiarire nulla. – Sky gli fa vedere le immagini di Gasperini che agita un dito mentre urla – “Se lo faceva a me non so se aveva ancora il dito“. Il serbo poi ha concluso: “Se ha qualcosa da dire, ne deve parla