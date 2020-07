Mihajlovic: “Ho sbagliato io il primo tempo. Su Barrow e Palacio…”

Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna-Napoli:

“ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l’altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene”.

Barrow può diventare una prima punta? “Noi l’abbiamo preso come punta centrale. Purtroppo c’è stato il Covid e tutte queste gare ravvicinate, non abbiamo avuto tempo di lavorarci. Adesso lo vedo più come esterno perché se è spalle alla porta la vede poco, ma l’anno prossimo può fare il centravanti. Vediamo in futuro”.

Palacio ha fatto anche oggi una grande partita. “Io non guardo mai l’età. Se ha 38 anni e fa bene, meglio degli altri, o se ha 18 e fa meglio degli altri io lo faccio giocare a prescindere. L’importante è che tutti siano motivati e remino verso lo stesso obiettivo, dando il massimo. Chi sarà nelle condizioni migliori giocherà”.

Cosa invidi a Gattuso? “L’età, perché è giovane