Mihajlovic: “Il VAR certe volte è senza senso. Rivedono falli a centrocampo e non danno rigori come quello dell’Inter”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: “Il secondo gol è viziato da un fallo subito da Palacio a centrocampo. A Roma l’arbitro non ha fischiato una situazione simile ed è intervenuto il VAR, annullando il gol. Oggi non è successo: penso che su queste cose debba decidere l’arbitro, non si può avere questa discrepanza. Non so che problema ci sia: gli arbitri spieghino bene quando deve intervenire il VAR. Ho visto la partita dell’Inter, c’era un rigore netto e non è intervenuto. Poi interviene per un fallo a centrocampo. Mettiamoci d’accordo perché così non si capisce nulla!”