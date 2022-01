Mihajlovic in conferenza: “Mi auguro che il Napoli lotti per lo scudetto”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta col Napoli per 0-2:

“Arnautovic? Dovete chiederlo a lui, ha preso una puntura prima di giocare perché aveva un dolore, si vedeva che non stava bene. Pyythia? Abbiamo perso contro una squadra migliore di noi, nel primo tempo potevamo fare meglio, non siamo riusciti a scalare bene ed, essendo tecnicamente bravi, loro ci hanno messo in difficoltà. È importante che nelle ultime due settimane non siamo riusciti ad allenarci bene, è calata condizione fisica e abbiamo perso alcuni giocatori. Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto meglio del Napoli sia perché abbiamo avuto più coraggio e perché loro hanno giocato 120 minuti giovedì, tanti giocatori non hanno condizione fisica ottimale. Pyythia è entrato bene, da due settimane abbiamo più ragazzi della Primavera che di prima squadra agli allenamenti, ha giocato con personalità, sicuramente non è pronto, è un ragazzino del ‘2003. Ha giocato con serenità, tranquillità. I prossimi giorni saranno come quelli passati, dobbiamo cercare di recuperare le energie mentali, fisiche, contro il Verona ci aspetta una partita tosta, difficile, loro vanno in campo bene con gli uno contro uno, pressano a tutto campo. Saranno ancora giorni come quelli che abbiamo passato, cercando di recuperare al meglio le energie. Mercato? Sono l’ultimo della catena, non voglio entrare e parlare di mercato, ho spiegato ieri come funziona l’organigramma di una società, io sono responsabile della gestione tecnica. Non sono io responsabile della parte economica, poi ovviamente se mi vengono proposti scelgo anch’io. Napoli, Inter, Atalanta e Milan sono le quattro che lotteranno per le prime posizioni, il Napoli ha tanti giocatori bravi, sicuramente deve recuperare qualcuno, mancano ancora Koulibaly e Anguissa. È una delle migliori, lotterà fino in fondo per vincere lo scudetto, me lo auguro per loro. Viola? M’aspettavo una gara così da lui”