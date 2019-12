Milan, altro schiaffo: Leao beve e fuma in discoteca dopo il 5-0 dell’Atalanta

Una sconfitta così umiliante consiglierebbe un solo tipo di comportamento: testa bassa e riflessione su come venire fuori da un momento sportivamente drammatico. Che tu sia un giovane calciatore alle prime armi o uno navigato. Questo non è successo al Milan, o perlomeno non per tutti i giocatori. Rafael Leao si è fatto immortalare in una discoteca mentre fuma una sigaretta e beve alcolici. In un totale clima di festa.

REAZIONE DEI TIFOSI – Il video sta diventando virale e ha già scatenato l’indignazione dei tifosi rossoneri. Rafael Leao è un classe 1999 e questo può finire nella categoria ‘errori di gioventù’, ma un club con la storia del Milan non può tollerare certi comportamenti. A maggior ragione dopo una sconfitta così umiliante.