Milan, Calabria: “Spalletti conosce la Serie A, è una garanzia”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’:

“L’addio di Conte non me l’aspettavo proprio. E forse non se lo aspettavano neppure all’Inter… Al suo posto è comunque arrivato un tecnico altrettanto bravo che con la Lazio ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti. Su Allegri tornato alla Juventus non devo dire niente visto il suo passato in bianconero. Sarri alla Lazio e Spalletti al Napoli sono due garanzie perché conoscono la A. Mourinho è l’altra grande sorpresa a livello personale perché la Roma non sembrava indirizzata su un profilo come il suo. Sono curioso di rivederlo al lavoro in Italia”.