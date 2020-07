Milan, Gazidis: ”Futuro di Ibra? Certe scelte si fanno in due”

Il CEO del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic: “Preferirei non parlare di un singolo giocatore perché ci sono diverse situazioni come la sua. Dovremo decidere in fretta ma certe scelte comunque si fanno in due”. Poi parlando dei rapporti con lo svedese: “Non c’è un Gazidis contro uno o contro l’altro. Le scelte sono del gruppo di lavoro e non mie”. Infine sull’importanza dei tifosi e del tecnico nella possibile scelta di confermarlo: “Tutte le decisioni prese hanno un peso nel breve e nel lungo periodo. Anche se si tratta di decisioni difficili. Dobbiamo creare l’orgoglio di far parte del Milan”.