Milan, Ibrahimovic ancora a rischio per la sfida con il Napoli: lo svedese continua ad allenarsi a parte

Il Milan, dopo lo scialbo 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, è atteso da un importantissimo scontro al vertice con il Napoli.

Entrambe le squadre sono appaiate in vetta alla classifica (con l’Inter che deve recuperare una partita) e si affronteranno, allo stadio Diego Armando Maradona, domenica sera alle 20:45. Per l’occasione, i rossoneri sperano di recuperare Zlatan Ibrahimovic ma, al momento, la sua presenza è ancora in forte dubbio: secondo quanto riferito dal portale MilanNews.it, lo svedese ha svolto ancora lavoro personalizzato, presso il centro tecnico di Milanello, e solo nel caso in cui tornasse a lavorare in gruppo nei prossimi giorni ci sarebbero chance di vederlo al “Maradona”.