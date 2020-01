Milan, Ibrahimovic: “Quando segno, celebro Dio così mi sento vivo”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto per 2-0 dal Milan in casa del Cagliari. Questo il commento dell’attaccante svedese, che non segnava in Serie A dal 2012: “Segnare, per un attaccante, è molto importante: ogni tanto il pallone entra, ogni tanto no. Io mi sento bene, ho sbagliato qualche pallone ad inizio partita ma mi serve giocare per tornare in piena forma. Ad ogni gol che faccio, celebro Dio così mi sento vivo. Il mister pensa alla mia età, ma non c’è problema: il cervello è sempre uguale e il fisico deve seguirlo. Oggi è andata bene, abbiamo lavorato tutta la settimana e come risultato ci siamo presi i tre punti. Speriamo di continuare così, si soffre ma quando si lavora bene torna tutto“.