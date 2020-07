Milan, Ibrahimovic: “Rangnick? Non so chi sia! Gioco per vincere oppure sto a casa”

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, parla del suo futuro al Milan. Il calciatore svedese dichiara che ci sarà bisogno un faccia a faccia con Gadzidis per capire la situazione. Se le condizioni restano queste, è difficile che rimanga un altro anno a Milanello.

“Chi è Rangnick? Non so chi sia. Ibra gioca per vincere oppure sta a casa. Non sono un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Sarà necessario un faccia a faccia con Gazidis. Ma se le cose stanno cosi è difficile che rimanga”. Questo è uno spezzone dell’intervista di Ibra che, come suo solito, non usa mezzi termini. Il Milan deve essere costruito per vincere e per provare a centrare il piazzamento in Champions League.