Milan, Ibrahimovic: “Se fossi stato qua dall inizio avremmo vinto lo scudetto”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan, ha parlato a MilanTV dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro la Juventus:

Si aspettava questa rimonta?

“La squadra c’è, giochiamo con tanta fiducia e si vede in campo. Tutti stanno bene e tutti credono in quello che facciamo. Volevamo vincere ed è quello che abbiamo fatto”.

Siete diventati più cinici rispetto a prima?

“Siamo più cattivi davanti alla porta e più concreti. Oggi abbiamo dimostrato, quando giochi contro squadre non hai mai tante occasioni. Quando ce l’hai le devi sfruttare e ammazzare“.

Come si sente?

“Sto bene, è tutto sotto controllo. Prima di ogni partita parliamo e decidiamo che in ogni partita gioco un po’ di più ma non troppo. Ci sono ancora tante partite e voglio gestirmi bene, non voglio saltare troppi match”.

Quali devono essere gli obiettivi di questo Milan?

“Stiamo facendo bene, mi dispiace che sono arrivato a metà. Secondo me ci sarebbe stata un’altra situazione se ci fossi stato dal primo giorno. Ma dobbiamo guardare avanti, non indietro. C’è il sogno di andare in Europa, ma il mio sogno è lo scudetto. Se giochi nel Milan devi vincere, non devi lottare per il quinto o sesto posto. O primo o niente. Ora però stiamo provando a migliorare anche se la situazione è differente, però finché possiamo fare il nostro lavoro andiamo avanti”.