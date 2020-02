Milan-Juve, la moviola della RAI: “Manca un rigore su Cuadrado, quello di Calabria non c’è”

Nel corso della moviola di Milan-Juventus su Rai Sport, l’ex arbitro Tiziano Pieri ha così commentato alcuni episodi contestati della semifinale d’andata di Coppa Italia. Partendo da un rigore richiesto dalla Juve per una gomitata di Cuadrado su Rebic: “Secondo me la gomitata arriva, e qui manca un calcio di rigore ai bianconeri”. Quindi, sul rigore effettivamente fischiato nel finale e valso l’1-1 di Ronaldo, sottolinea: “Per me non c’è differenza rispetto all’episodio che vedemmo fischiato contro Cerri in una partita tra Cagliari e Brescia. Rizzoli stesso disse dopo che non era da fischiare il calcio di rigore, e l’episodio mi sembra molto simile. Ecco perché per me non c’era rigore”.