Milan, Leao: “Quando stai in campo con Ibrahimovic devi dare sempre il massimo”

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Leao nel nuovo contenuto firmato DAZN, LEAO Mixtape, adesso disponibile in piattaforma. In LEAO Mixtape si racconta il percorso dell’attaccante rossonero attraverso le “tracce”, i capitoli, che stanno scandendo la sua storia milanista.

NO DISS feat Ibra

Cit Ibra: “Leao si è convinto da solo a correre, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui, non riuscivo. Però nel pre campionato è esploso ed è partito da solo”.

LEAO: Quando stai in campo con lui devi dare sempre il massimo. Penso che lui volesse dire che la consistenza era la cosa che mi mancava, adesso è arrivato il momento, sono un giocatore completamente diverso.

RUSSO: È un dissing questo di Ibra?

LEAO: No no, chiaro che no, non lo guardo come un diss, devo ascoltarlo…lui mi dice “Rafa guarda, quando entri in campo tu sei un mostro, prendi la palla e vai” quindi quando senti questa fiducia nel tuo compagno, il tuo compagno entra in campo e sa quello che deve fare per aiutare la squadra.

RUSSO: Chi è quello che scrive di più sul gruppo WhatsApp?

LEAO: Ibra

RUSSO: Tipo?

LEAO: Ibra qualche volta manda immagini, interviste di Alexis che magari ha sbagliato una parola e allora ridiamo tutti insieme.