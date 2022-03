Milan, Maignan ci sarà nel match contro il Napoli: Romagnoli verrà valutato

Tuttosport, in vista di Napoli-Milan, parla delle condizioni fisiche di due rossoneri, ovvero Maignan e Romagnoli: “Sospiro di sollievo per Mike Maignan. Il portiere francese non ha riportato alcun danno dallo scontro con Lautaro. Maignan, dunque, sarà regolarmente al suo posto tra i pali domenica sera contro il Napoli.

Anche per le condizioni di Alessio Romagnoli possono ben sperare. L’evoluzione clinica del giocatore verrà valutata giorno dopo giorno, ma non è da escludere che possa essere nell’elenco dei convocati per la trasferta allo stadio Maradona”.