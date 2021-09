Milan, Maldini jr: “Il gol è stata una emozione fortissima, il mister mi stimola e papà mi dà diversi consigli”

Daniel Maldini, in gol alla prima da titolare col Milan, ha parlato al triplice fischio del match con lo Spezia. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “E’ stata un’emozione fortissima, devo ancora realizzare e mettere a posto le idee. Il mister mi stimola molto, mi dà tanti consigli e mi aiuta tanto. Oggi ero abbastanza emozionato, ma tranquillo. Per fortuna abbiamo portato a casa la partita, anche se è stata durissima. Papà è esigente, ma mi dà consigli giustamente e mi aiuta. Ho saputo ieri dal mister che avrei giocato, ma ero sereno. In campo è stata dura trovare spazi, muoversi e creare occasioni. Per fortuna nel secondo tempo si sono aperti un po’ di spazi. Devo ancora riuscire a capire bene i momenti della partita, ma avere fisicità aiuta per fortuna”.