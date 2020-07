Milan, Maldini: “Non so se ci sarà spazio per me”

Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, parla a Dazn prima della sfida contro la Juventus. Interpellato sul suo futuro, la leggenda rossonera ha risposto così: “Se ci sarà spazio per me? ​Questo non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, il 2 di agosto, abbiamo ancora tante partite, possiamo raggiungere gli obiettivi. Se voglio rimanere? E’ una domanda un po’ difficile da fare a me, perché la volontà per uno che ha avuto il papà al Milan per tanti anni, che ha vinto tanto quanto lui e che ha un figlio che gioca qua… il mio legame col Milan non è in discussione”.

SU GAZIDIS – “Parliamo spesso, molto spesso non ci sono situazioni definitive, si tende ad aspettare il finale di stagione”