Milan-Napoli 1-0, le pagelle di IamNaples.it: un’altra brutta sconfitta

Un’altra sconfitta per il Napoli in questa stagione, stavolta contro il Milan per 1-0 con gol decisivo segnato da Theo Hernandez nel primo tempo. Prestazione generosa dei partenopei, che hanno avuto diverse occasioni soprattutto nella ripresa dopo i primi 45′ giocati sottotono. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 5,5: Esce per contrastare Theo sul gol, ma viene infilato sul primo palo. Salva il risultato prima su un tiro deviato e poi sulla ribattuta di Giroud.

Ostigard 5,5: Si ritrova nella ‘frittata’ di reparto nel gol subito seguendo comunque il suo uomo. Tiene bene in alcune situazioni, ma qualitativamente non è un granché. Dall’intervallo Politano 6,5: Entra e cambia il volto del Napoli dando grande spinta sulla fascia e sfiorando anche il gol.

Rrahmani 5,5: Può fare molto di più, stavolta la difesa a tre non lo aiuta. In parecchie situazioni è attento e bravo a gestire il fuorigioco. In altre rischia tantissimo perdendo palle sanguinose.

Juan Jesus 5,5: La prestazione non è delle migliori, anche perché gli avversari sono molto forti. Pecca in attenzione in alcune situazioni. Prende un giallo discutibile che gli impedirà di giocare contro il Genoa. Dall’87’ Ngonge s.v.

Di Lorenzo 5,5: Fatica sia in fase difensiva, sia in fase offensiva con la difesa a tre. Alcune scelte non sono lucide o comunque sembrano improvvisate, ma questo è un discorso che vale per tutti.

Anguissa 6: Partecipa bene alla manovra, è infatti uno dei più attivi non solo nell’impostazione dell’azione, ma anche in fase di pressing. Nel finale prova anche il tiro dalla distanza.

Lobotka 6: Dovrebbe seguire Theo in occasione del gol, ma è il più inadatto nel correre all’indietro contro un velocista. La sua prestazione è discreta, è sempre lì a proporsi per avviare l’azione e sbaglia poco.

Zielinski 5: In apnea fin quando resta in campo, tocca pochissimi palloni e non dà grande apporto in fase difensiva. Involuzione pazzesca figlia probabilmente dell’addio che si sta consumando lentamente. Un fantasma. Dal 76′ Lindstrom 6,5: Porta vivacità spaziando sulla trequarti e a sinistra mettendo palloni velenosi in mezzo, uno di questi causa l’auto-palo di Simic.

Mazzocchi 6,5: In fase offensiva è uno dei migliori, una costante spina nel fianco per la difesa del Milan. Si propone sempre per dare una soluzione a Kvara. Era uno dei più pericolosi del Napoli prima della sostituzione. Dal 76′ Olivera 6: Torna in campo dopo l’infortunio e lo fa bene proponendosi in avanti con qualità.

Kvaratskhelia 6,5: Riesce a fare tutto ciò che vuole dribblando anche più di un avversario alla volta per poi alzare la testa e non trovando nessuno a cui passare il pallone.

Simeone 5,5: Lotta con difensori e centrocampisti avversari, tornando anche indietro a difendere. Ma è poco preciso in zona gol e questo alla fine conta tantissimo. Dal 55′ Raspadori 5,5: Molto generoso, ma è poco efficace anche per merito della difesa del Milan che non lo fa girare.

Mazzarri 5: Sceglie di coprirsi lasciando in panchina Raspadori, Politano, Lindstrom e Ngonge. Il belga entra in campo solo all’87’. All’intervallo si rimangia le sue scelte passando dal 3-5-2 al 4-3-3. Il Napoli prende un gol evitabilissimo che è la fotografia di una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista.

Nico Bastone