Milan-Napoli, azzurri ancora in emergenza: diversi dubbi per Spalletti

Due giorni per salvare il salvabile o, per dirla diversamente, per recuperare il recuperabile. Luciano Spalletti viaggia verso il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan spedito, ma tormentato dai dubbi. Dubbi di formazione, ovviamente. Ma andiamo con ordine e partiamo dai sicuri assenti: al Meazza non saranno certamente della partita Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, vale a dire l’asse centrale e il cuore pulsante della squadra. Nel gruppo che partirà alla volta di Milano ci saranno invece certamente Mario Rui e Lobotka, il primo dei quali con qualche possibilità di strappare una maglia da titolare nonostante le condizioni non eccellenti. I due hanno lavorato in gruppo e tanto basta per considerarli arruolabili: quanti minuti abbiano nelle gambe, invece, è tutto da vedere, il che porta a pensare che il tecnico degli azzurri possa adattare la sua difesa con Juan Jesus a fare da spalla a Rrahmani in mezzo, Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra.

Da di Lorenzo a Lorenzo Insigne il passo è breve. Il capitano ha svolto anche oggi terapie e lavoro in palestra. Potrebbe anche essere disponibile, ma, in linea di massima, solamente per la panchina e per un eventuale utilizzo in caso di necessità. Davanti, quindi, con Mertens falso centravanti, ci saranno Lozano da una parte e Politano dall’altra. Alle spalle dei due si muoverà Zielinski, con Elmas pronto a subentrare viste le condizioni anche in questo caso non ottimali del polacco. In mezzo al campo, infine, la diga sarà composta da Anguissa, lui sì completamente recuperato, e Demme.

Non sta meglio il Milan, come noto, ma l’importanza della gara è tale da richiedere in ogni caso il massimo dell’impegno. Insomma, al netto della naturale paura di perdere, Pioli e Spalletti faranno il possibile per vincere. Lasciar scappare Inzaghi e la sua Inter, e magari anche l’Atalanta, finirebbe per essere il delitto perfetto.

Fonte: Sport Mediaset