Milan-Napoli, le probabili formazioni: Raspadori al centro dell’attacco

Il Napoli andrà a San Siro con l’obiettivo di fare risultato nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Milan sa bene che ha una grande occasione contro una squadra orfana di Victor Osimhen, non convocato per la sfida di questa sera. Luciano Spalletti dovrà ovviare alla sua assenza e anche a quella di Giovanni Simeone. Al centro dell’attacco ci sarà Giacomo Raspadori, che ha l’occasione di togliersi una grande soddisfazione e tornare a essere decisivo dopo quel periodo magico dell’autunno scorso, quando andò a segno in Serie A, in Champions e anche con la maglia della nazionale italiana. Olivera al momento è favorito su Mario Rui sulla corsia di sinistra, con Zielinski che torna a centrocampo al posto di Elmas rispetto alla trasferta con il Lecce. Solito ballottaggio tra Lozano e Politano che vede il messicano favorito. Per il resto ci saranno i soliti noti, con Kvara sulla sinistra e Anguissa-Lobotka a centrocampo. La difesa sarà completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Kim davanti a Meret.

La formazione del Milan sarà la stessa di quella che ha battuto il Napoli al Maradona 0-4. Maignan in porta, difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Pioli potrà contare anche su Pierre Kalulu, che ha recuperato, ma partirà dalla panchina. A centrocampo tandem Tonoli-Krunic, con Bennacer trequartista che marcherà Lobotka proprio come in campionato. Sulle fasce, Brahim Diaz a destra e Rafael Leao a sinistra. Olivier Giroud sarà il centravanti.

Probabili formazioni

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Rafael Leao; Giroud.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.