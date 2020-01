Milan, Olmo e Under trattative vere. Suso piace al Valencia

Come scrive calciomercato.it, il Milan guarda al futuro e pensa di rivoluzionare ancora di più il proprio reparto d’attacco in modo da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao giocatori di grande qualità. Gli obiettivi Olmo e Under restano vivissimi ma per poter presentare un’offerta concreata a Roma e Dinamo Zagabria (il Milan continua a non voler accettare giocatori in prestito) servirà prima completare almeno una cessione importante con il nome di Suso che rimane di primissimo piano.

IL VALENCIA FA SUL SERIO – L’esterno spagnolo è ai ferri corti con tifoseria e ambiente rossonero e ha più volte chiesto l’addio. Con i compagni si è anche sbilanciato anche se, al momento non sono arrivate offerte ufficiali per lui. Siviglia e Roma restano sullo sfondo, ma secondo quanto riportato da Radio Marca in Spagna c’è un club che sta facendo sul serio con lui e con il suo entourage. Si tratta del Valencia disposta ad acquistare Suso a titolo definitivo. Le parti sono in contatto e nei prossimi giorni è attesa la prima offerta ufficiale.