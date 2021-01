Milan, per Ibrahimovic cachet da 50mila euro a serata a Sanremo. E l’Udinese?

Gazzetta.it specifica i dettagli del cachet che percepirà Zlatan Ibrahimovic nel suo ruolo di ospite fisse a Sanremo: per lo svedese previsto un ‘ingaggio’ da 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro totali qualora fosse presente per tutte le cinque serate (come Rosario Fiorello e di tutti gli altri ospiti fissi della prossima edizione del Festival). Adesso resta da capire come il Milan gestirà l’attaccante, attualmente infortunato ma che Pioli conta di riavere già contro il Cagliari, per la sfida con l’Udinese, in programma nella stessa settimana.