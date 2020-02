Milan, Pioli: “Credo che Astori sia felice del mio arrivo qui dopo Firenze”

Stefano Pioli, parlando in conferenza stampa, ha analizzato anche la particolarità della sfida alla Fiorentina per lui, che arriva proprio da una lunga e probante esperienza alla guida della squadra di Firenze: “È una partita particolare, credo che sia normale per quello che ho vissuto, per quello che abbiamo vissuto lì nella mia esperienza da allenatore. Ci è successo qualcosa che ti lascia dentro… tanto. Dopo la tragedia di Davide siamo stati protagonisti di una situazione che abbiamo voluto trasformare in positività, alla luce di quello che ci aveva trasmesso. Davide è dentro di me, ho avuto il piacere di conoscerlo e allenarlo, visto che lui è cresciuto qui, penso possa essere contento del mio arrivo al Milan dopo l’esperienza di Firenze. Non è una situazione che avrei mai voluto vivere, ma credo mi abbia migliorato”.