Milan, Pioli: “L’obiettivo è tornare in Champions”

L’allenatore Stefano Pioli, intervistato da Milan Tv, ha parlato della prossima prossima stagione rossonera: “L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme: le idee, la filosofia che abbiamo creato e la voglia di stare insieme a Milanello. Siamo una squadra giovane che non è insieme da tanto, abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo migliorare ulteriormente“.

Sulla prima stagione dall’inizio in rossonero.

“Sicuramente sono stato favorito dall’esperienza degli ultimi mesi. Conosco la squadra e questo è un vantaggio che dobbiamo sfruttare, so che i ragazzi mi possono dare tanto, così come loro sanno cosa voglio io. È stata un’estate particolare, abbiamo avuto poco temo per preparare la nuova stagione e dobbiamo sfruttare al meglio il tempo a disposizione“.

Sulla chiarezza della dirigenza e il rapporto con quest’ultima.

“C’è grande sintonia. Tutti stiamo lavorando per cercare di avere le idee chiare, sappiamo dove serve migliorare la squadra. La società sta provando a rinforzare la rosa. Il mercato sarà purtroppo lungo, ma quando c’è questa condivisione di intenti ci sia augura di poter lavorare al meglio“.

Sugli obiettivi stagionali.

“È giusto che i tifosi ci chiedano la qualificazione alla Champions League perché il Milan da troppo tempo manca a questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione“