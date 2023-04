Milan, Pioli: “Mi aspetto un Napoli forte, sarà una partita diversa”

Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Empoli: “Non è il risultato che volevamo, dovevamo fare meglio nel primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità concedendo poco all’avversario, nella ripresa abbiamo fatto di tutto, la palla però non voleva entrare. La squadra è in salute anche se il risultato è negativo”.

Si aspettava di più dalle alternative stasera?

“Dagli attaccanti ci si aspetta i gol, anche se le occasioni le abbiamo create, bisognava riempire meglio l’area però abbiamo fatto una buona partita. Comunque qualcosa c’è mancato per vincere”.

Perché non De Ketelaere dal primo minuto?

“Credo che i giudizi potevamo cambiare se fossero arrivati dei gol, Charles fa tutto quello che deve per convincermi a farlo giocare, stasera avevo già cambiato cinque giocatori ma è pronto a dare il suo contributo e lo farà. In settimana lavora sempre con intensità, si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa: è un ragazzo maturo che sa di poter superare le difficoltà”.

Cosa ti è piaciuto di più stasera?

“Era tanto che non giocavamo con questa energia e intensità, sono dispiaciuto: siamo il Milan e volevamo vincere ancora dopo Napoli però secondo me stiamo tornando ai nostri livelli. Dobbiamo migliorare il nostro gioco e lo stiamo facendo”.

Contro il Napoli in Champions servirà qualche altra invenzione?

“No, io ho solo messo in campo una squadra equilibrata che ha interpretato bene la partita. A Napoli avevamo più bisogno di loro di vincere e questo non succederà mercoledì perché entrambe avremo grandi motivazioni. Mi aspetto un Napoli forte, sarà una partita completamente diversa anche se analizzeremo l’ultima partita.

Cambierai qualcosa?

“Potremo anche cambiare qualcosa perché loro ci hanno creato delle difficoltà, dovremo essere molto compatti e determinati. Giocheremo a San Siro ed è sempre qualcosa di entusiasmante. Abbiamo speso tanto in Champions come altre squadre e forse per questo abbiamo perso qualcosa in campionato”.