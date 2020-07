Milan, Pioli: “Napoli grande avversario, dobbiamo recuperare bene. Gattuso? Ha fatto bene anche qui”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus:

“Mi aspetto di centrare l’obiettivo per il quale siamo stati chiamati. Stiamo facendo un lavoro in profondità, abbiamo passato dei momenti delicati. Non sto pensando al 3 agosto: mi piace trovare squadre con cui sto bene, e adesso l’ho trovata. Poi se sarà questa anche in futuro vedremo dopo il 3 agosto. Non mi è mai successo di giocare in questo periodo e il dispendio di energie è profondo anche per noi allenatori, non posso disperderle pensando a situazioni che non dipendono da me. Dobbiamo recuperare energie e pensare al Napoli: è uno scontro diretto, contro un grande avversario e contro un grande allenatore, cui viene giustamente riconosciuto un grande lavoro, che aveva fatto anche qui“.