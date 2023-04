Milan, Pioli: “Osimhen? Abbiamo scelto di giocare bassi e lasciare il pallino al Napoli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la qualificazione in semifinale di Champions ai danni del Napoli: “Ricordo benissimo la partita di Rio Ave, dove è iniziato il nostro percorso europeo, abbiamo fatto una grande partita e ci davano tutti per sfavoriti contro un Napoli che ha giocato benissimo, ringrazio i miei calciatori. Il derby in semifinale? Probabile che sarà così visto che l’Inter ha vinto bene l’andata, sarà una grande sfida, ma è normale che abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci qui. L’1-0 all’andata ci ha aiutato e frenato allo stesso tempo. Abbiamo scelto, specie per la presenza di Osimhen, di giocare più bassi e lasciare il pallino del gioco al Napoli. Nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, ma capisco che molti dei nostri calciatori non erano abituati a partite del genere. Se devo dire qualcosa sulla mia squadra è che c’è stato grande sacrificio di tutti, abbiamo avuto la volontà di superare una squadra eccezionale con le nostre idee, con le nostre energie e un grande cuore. Contento soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti difficili. Krunic? Ha giocato benissimo, ha delle letture di gioco che in pochi hanno ed è importantissimo. Sono contento che tutti lo vedano in questi grandi palcoscenici perché giocare nel Milan non è facile, specie a livello caratteriale. Vittoria numero 100 con il Milan per me? L’avevo letto, ma avevo subito cambiato pagina per scaramanzia”.