Milan, Pioli: “Tranne il Napoli tutte hanno rallentato davanti”

StefanoPioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stamppa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter ed ha tra l’altro affermato: “Scudetto a quota 85? Le prime cinque squadre in testa alla classifica si giocheranno lo scudetto e un posto in Champions. Non so quanti ne serviranno per vincere lo scudetto. Tranne il Napoli tutte hanno rallentato davanti. Ci sono gare difficili da affrontare ancora ed è complicato fare una tabella ora. Sicuramente serviranno più di 80 punti. Le condizioni di Ibra? Sta meglio, ma non so se sarà disponibile per Napoli. Va valutato giorno per giorno. Florenzi? E’ un giocatore forte. E’ un titolare e vedrò che scelte fare domani e col Napoli. Sono contento delle sue prestazioni e del suo apporto in campo e fuori dal campo”.