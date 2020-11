Milan, Saelemaekers: “Gara importante con il Napoli, vogliamo vincere anche per il Mister”

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv in vista del match di domenica prossima contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Penso che per me sia molto importante segnare, è la cosa più importante durante la partita, se posso aiutare la squadra così, per me è una buona cosa e spero di continuare così. Mi piace inserirmi in area, lo faccio più di prima. Tutta la squadra ha lavorato molto durante questa settimana perchè la partita di domenica è molto importante per noi e speriamo di fare bene. L’allenatore ha fatto un grande lavoro nei mesi scorsi e se gli dimostriamo che domenica giochiamo per lui, è una cosa importante per noi. Se vincessimo questa partita sarebbe bello per noi e per lui. Adesso c’è la fiducia del mister, della squadra, per me è importante, se continuo così posso aiutare è molto importante per me e sono contento per tutta la fiducia che mi dà il Milan e spero di migliorare ogni giorno di più per dimostrare che sono un buon giocatore di questa squadra. Ogni giorno facciamo un grande lavoro a Milanello e vedo anche sul campo che tutti i giocatori giocano con più fiducia e siamo più forti e penso che questo sia una grande cosa per questo Milan e speriamo di poter continuare così durante tutta la stagione. Tutti i giocatori sanno che questa è una partita molto importante e credo che siamo tutti pronti per questa sfida. Milano è accogliente, qui sto molto bene”.