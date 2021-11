Il Milan crolla in casa nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato contro il Sassuolo. I rossoneri crollano sotto i colpi di Berardi e Scamacca, autentici mattatori del match. L’autogol di Kjaer completa il quadro mentre non basta la rete del momentaneo vantaggio di Romagnoli, espulso poi nella ripresa. Il Milan resta a pari merito contro il Napoli in attesa di questa sera.

Nell’altro match il Bologna vince di misura a La Spezia grazie ad un rigore di Arnautovic.