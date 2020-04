Milano, è dei tifosi del Napoli l’iniziativa che può salvare i posti di lavoro nelle pizzerie

Mentre va in scena lo scontro tra governatori regionali sulle riaperture anticipate, in Lombardia nascono iniziative di tenore decisamente opposto. E sul piano della solidarietà si distingue la folta comunità di meridionali. L’esportazione del “paniere della solidarietà” a Milano si deve ad una napoletana da tempo residente nel popolare quartiere di Dergano.

Nel corso delle ultime settimane di emergenza Covid-19 si sono distinte anche alcune pizzerie gestite da imprenditori campani che hanno inviato pizze a domicilio, anzi pizze in ospedale destinate al personale del San Raffaele e del Niguarda.

E sulla scia di quelle iniziative è nata la pagina Facebook “Io mangio campano” che raggruppa una serie di attività della ristorazione che operano consegne a domicilio a Milano e provincia venendo incontro alle esigenze dei tantissimi che sono costretti da oltre un mese a restare in casa.

In Lombardia, infatti, non sono mai state limitate le vendite in modalità delivery. Molti ristoranti hanno evitato di mettere in cassa integrazione cuochi e lavapiatti continuano a lavorare con le consegue a casa.

In pochi giorni sono numerosissime le adesioni al progetto portato avanti da “Milano Azzurra”, uno dei più antichi club di tifosi del Napoli al Nord. Un aiuto è arrivato anche dal campione del Mondo Fulvio Collovati che ha pubblicizzato l’iniziativa attraverso il suo profilo Facebook.

Sulla pagina ( https://www.facebook.com/ Iomangiocampano/ ) vengono pubblicizzati gratuitamente tutti i locali e le relative modalità per ordinare e farsi consegnare il pranzo o la cena comodamente a casa e in totale sicurezza.

A Milano le misure di contenimento dell’epidemia verranno allentate a partire dal 4 maggio, ma la riapertura dei ristoranti dovrebbe essere rinviata di qualche settimana. Per questo motivo la consegna a domicilio resta l’unica strada percorribile per evitare di cucinare a casa e gustarsi una cena in piena tranquillità.