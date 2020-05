Milik e un futuro ancora da scrivere: anche l’Atletico sul polacco

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora tutto da scrivere. Con la ripresa della Serie A che appare un po’ più vicina in attesa del decisivo summit di dopodomani, anche i comparti mercato delle varie società stanno tornando a lavorare a regime. Sistemato il rinnovo di Mertens ed in attesa dell’ultima parola di Callejon (comunque vicino all’addio), in casa Napoli le prossime settimane potrebbero essere quelle giuste per capire qualcosa in più sul futuro del centravanti polacco. Il contratto in scadenza nel 2021 in fondo non lascia tranquilli e le parti ne discuteranno a breve: il prolungamento non è da escludere nonostante tutto, anche se gli interessi non mancano.

Juve e big europee attente – All’estero Milik piace soprattutto all’Atletico Madrid, può diventare un’idea se Cavani dovesse scegliere l’Inter piuttosto che i Colchoneros. In Inghilterra poi Chelsea e Tottenham non hanno mai smesso di seguirlo. E in assenza di rinnovo, tutte queste società potrebbero passare dalle parole ai fatti, col Napoli che a quel punto vorrebbe incassare almeno 40 milioni di euro. In questo scenario c’è da nominare pure la Juventus, che sorniona sta lì ed aspetta. Se dovesse partire, a fine stagione, Gonzalo Higuain ( River Plate , Premier League o MLS possibili destinazioni) allora il semplice gradimento potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.