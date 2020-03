In casa Napoli si continua a lavorare ai rinnovi di contratto e già da diverso tempo il work in progress riguarda anche Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Mediaset Paolo Bargiggia, per l’attaccante polacco è stata fissata una deadline: o si raggiungerà l’intesa entro il 1° luglio o sarà ceduto la prossima estate. Nel caso in cui dovesse andar via, la prima scelta per il reparto avanzato sarebbe Andrea Belotti del Torino.